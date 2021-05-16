本土確診案例今日暴增206例，其中桃園含有2例，桃園市蘆竹區某國中也於今日下午在臉書貼文上證實，校內疑似有學生確診，全校預防性於17日至30日停課，但不久後校方又將該貼文撤除，對此衛生局回應，因目前還在疫調中，須等疫調結果才能確認。

該國中臉書貼文指出，經新冠肺炎緊急應變防疫會議通過，全校自5月17日至5月30日全校停課，在停課這段時間內，如同學有身體不是情況應立即就醫，也請同學在家做好居家健康自主管理。

同時貼文也強調，「停課不停學」，停課期間，以線上同步或自主學習的方式進行學習，因疫情多變，請家長與老師保持聯繫，並留意學校網頁上最新消息，只要各方配合得宜必可早日恢復健康重新回到校園，同時呼籲孩童，居家健康自主管理需切實落實出外防疫，避免出入公共場所，如有需要戴口罩外出。

桃園市衛生局表示，目前個案仍在疫調中，須等疫調結果出來才能確認，桃園市新聞處長詹賀舜則說，疫情相關資訊統一由中央流行疫情指揮中心宣布，市府會依照相關防疫措施處置。

(中時 )