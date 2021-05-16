根據媒體報導，有內部人員爆料，快篩陽性的員工10日出席模範表揚大會，眾人台上大合唱都沒戴口罩。(圖／翻攝自臉書)

前交通部長、現中華郵政董事長吳宏謀也出席與員工合照。(圖／翻攝自臉書)

交通部長王國材也出席，並與員工合照。(圖／翻攝自臉書)

中華郵政今天(16日)驚傳有員工快篩陽性，且外務活動多，足跡相當廣泛，如今更有人指出，這名確診內勤還參加了本月10日的模範郵局員工表揚大會，現場聚集相當多人，就連交通部長王國材、勞動部長許銘春與中華郵政董事長吳宏謀也都有出席。

根據《ET新聞雲》報導，這名員工性質雖為內勤，但身分並不普通，接觸到的對象比一般第一線郵局員工還多人，足跡也相當廣泛。

《TVBS》報導則指出，有內部員工指出，這名快篩陽性確診的員工也是工會的幹部，足跡很廣泛，更在本月10日參加了在國軍英雄館舉辦的模範郵局員工表揚大會，出席者除了董事長吳宏謀外與一線主管外，還有院會級部長出席。

本報搜尋後，發現10日的表揚大會上，出席的部長為不久前才接任交通部的部長王國材，以及勞動部長許銘春，兩人都有與員工合照。其中員工們在台下雖然有戴口罩，但在台上合唱時口罩全都摘下。

指揮中心發言人莊人祥記者會上指出，這名郵局職員快篩是陽性，但還要PCR後才能確認是否確診，現在只是疑似案例。

(中時新聞網)