櫃買中心表示，截至5月16日下午3點，整體上櫃公司已有742家（95％）申報110年第1季財報，統計已申報第1季營收約5,845億元，年增1,039億元及年增幅21.62％；第1季稅前淨利695億元，年增340億元及年增幅96.05％；另全體上櫃公司4月累計營收為8,174億元，年增1,444億元及年增幅21.45％，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心統計，上櫃公司公布擬配發109年度現金股利之家數計531家，約占整體上櫃公司家數7成，其中246家每股預計配發現金股利2元以上，現金殖利率超過2％有417家，約占上櫃公司家數53％，就整體市場已發布之預計平均現金股利殖利率達3.08％，顯見上櫃公司中有頗多值得投資之優質公司。

股市是經濟的櫥窗，股價反映的是公司的經營前景及未來獲利狀況，即使國內目前面臨嚴峻的疫情，但是目前上櫃公司獲利狀況良好，整體台灣經濟更受惠於全球經濟反彈而後勢看好，因此股市並無大幅下滑之理由，股市應反映的是未來經濟的願景，而非侷限於疫情的現狀，台灣目前雖面臨疫情以來最嚴重的挑戰，但相較其他國家或地區有大規模封城或甚醫療系統崩潰的情況，仍好上許多，因此國人應對台灣股市及經濟前景保持信心。

櫃買中心為讓投資人對上櫃公司最新產業變化及未來營運展望有更深入的瞭解，之前已分別於5月11日及14日辦理2場線上直播「櫃買市場業績發表會」，陸續將於5月18、19、21、24、25及27日辦理6場次線上直播業績發表會，各場次皆有錄製影音檔，未能於線上參與之投資人，亦可於櫃買中心網站查詢。

櫃買中心提醒，面對近期疫情升溫，若疫情影響公司相關財務業務，應依規定公布重大訊息，而針對媒體對公司的報導，櫃買中心亦適時請公司澄清，請投資人應注意公開資訊觀測站相關資訊。

(工商 )