愛四路夜市17日起自主性停業至5月23日24時止。（陳彩玲攝）

基隆市今天新增2確診個案，愛四路夜市街道今晚相當冷清，夜市管理委員會主委陳維正表示，許多商家決定自主性停業從5月17日至5月23日24時止，並進行環境消毒，預計5月24日下午恢復營業，攤商表示，這波疫情掉了6、7成，還是收攤回家休息為佳。

環保局今天傍晚派遣4名清潔隊員、1台車載式噴霧機，在愛四路、孝三路、孝二路、仁五路等地進行例行性消毒，稍晚也傳出愛四路夜市將停業。

記者實際走訪發現，街道上已減少許多攤販，相當冷清，有一攤賣水煎包老闆娘表示，夜市確實要暫時停業，她說，這一次疫情相當嚴重，這2天休假日根本沒有遊客，生意掉了6至7成，乾脆先在家休息一個禮拜，並無奈的說，沒辦法這一切都是受大環境影響，只能順從。

愛四路夜市管理委員會主委陳維正指出，為配合防疫，愛四路夜市自5月17日零時起，自主性暫時停業，做環境消毒，預計至5月24日下午恢復營業。

日前基隆市政府也在廟口及夜市設置光達人流監測系統，針對開放區域的人潮進行監控，最高人流限制為1500人，林右昌表示，疫情嚴峻，必須以最高規格進行防疫工作，希望確保大家安全。

(中時 )