國中會考結束，桃園市朝陽富元教育公司（朝揚文理補習班）董事長鄭一鳴表示，各科考題有偏難趨勢，加上考生人數略少於去年，錄取分數與去年不會有太大差異。如武陵高中5A總分33，且總積點31點（國文A＋＋、數學A＋）就有錄取機會。

鄭一鳴表示，今年桃園升高中職免試入學超額比序辦法與前一年相同，因此去年的錄取分數以及累積人數區間會有相當大的參考性。今年考題在銜接108課綱素養考題的情況下，各科考題有偏難的趨勢，其中英文、數學尤甚，加上今年考生人數略少於去年人數，因此錄取分相對去年不會有太大落差。

以武陵高中為例，提醒考生今年雖然錄取名額少5位，但是3大學習領域只要只要適性輔導、多元學習表現兩大領域取得滿分，以武陵高中為第一志願的情況下，教育會考領域成績達5A總分33，且總積點31點（國文A＋＋、數學A＋）以上的考生，有機會錄取武陵高中。

再以桃園高中為例，同樣適性輔導、多元學習取得滿分，以桃園高中為第一志願，4A且總積點25點以上的同學，可望錄取桃園高中。等試務中心公布今年的錄取分數及累積人數區間時，考生可以進一步評估。

(中時 )