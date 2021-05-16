繼昨天新增180例後，國內今天又新增206例本土病例，接連兩天本土病例暴增，不過許多人都發現，指揮中心在疫情記者會上，並沒有像之前那樣明確公布確診者感染源及足跡，質疑是否因為太多例直接放棄疫調？有內行網友透露，「玩法已經不同了」，把資源放在疫調根本蠢。

有網友在網路論壇《PTT》詢問，為何昨天和今天都沒有公布有幾例不明感染源，難道是因為一下子爆出太多例，指揮中心放棄疫調，新北和台北直接放給他爛？認為若照這趨勢早晚要封城，至少其他縣市還可以搶救一下，呼籲確診個位數的縣市還是公布一下足跡和感染源。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「這兩百多個足跡有沒有公布」、「感覺很混亂ㄟ，搞屁」、「200多感覺已經無法查了」、「他們可能忙死了吧」、「相信政府、相信黨…」；也有人說「已經甩鍋給地方政府自行公布了吧」、「戰略要改了啦！把資源放在疫調根本蠢」。

有網友分析「玩法已經不同了」，指出台北市長柯文哲說，現在超過300人已經無法有效疫調，認為現在做疫調沒有多大幫助，先把確診者通通抓出來，比去追足跡更重要，而且一下子這麼多，很難一個一個完整的查出來，人力就這麽多，投入在防止群聚和大量篩疑似患者比較重要。

還有網友說，希望防疫升級到28號能有好的結果，呼籲大家在關鍵的14天都盡量減少外出，現在沒有傳出確診案例的縣市，也不要以為很安全，還到處去玩，盡量別出門 ，戴口罩、勤洗手才是根本的解決之道。

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(中時新聞網)