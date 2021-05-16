國內今天（16日）暴增206例本土病例，其中新北市97例、台北市89例，雙北進入第3級警戒，台北市長柯文哲表示，台北市自明天起，國三與高三停課；而台北市公家機關如果沒有必要則請假，不要到市府上班。另外新北市除了15日至28日一律取消公祭外，也公布新北市再關閉23類場館，總共關閉317處場館，而新北市政府則彈性上下班。資深媒體人韋安認為，柯文哲、侯友宜守得住雙北，台灣就守得住。

針對台灣新增206例本土確診個案，確診個案多集中在三級警戒的雙北。有民眾建議暫時封城，防堵疫情。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，防疫措施不是越強就越好，太強撐不久。

韋安16日在臉書指出，台灣人的氣質一點問題都沒有，團結、守法、愛乾淨，而是政客們的心機有問題。他也認為，柯文哲、侯友宜守得住雙北，台灣就守得住。一個有醫療專業、一個有危機處理經驗，加油！

網友回應表示，「言下之意，南邊就都要破口了？怕感染但未篩檢的，都往南邊跑了吧。」、「不普篩是個大問題，只能靠運氣了，好在現在是高溫天氣」、「必須擴大篩檢範圍，不要害怕數字，擴散已經形成，要盡快掌握社區感染的狀況。」、「這兩位搭檔選正副總統好啦！」也有網友質疑，「14：00『開獎』，周玉寇洩密207個確診，為何不罰呢？」

周玉蔻搶先公布確診數將挨罰？ 陳時中轉頭問：講數目有違法嗎？

(中時新聞網)