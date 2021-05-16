根據大陸民政部發布的最新資料顯示，今年第1季，全大陸離婚登記人數僅為29.6萬對，相較去年第4季單季離婚登記人數106.3萬對，今年第1季離婚人數下降了72.15％。

第一財經援引人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析稱，離婚人數下降，有多方面原因，其中一個重要的因素是離婚冷靜期制度的實施。

為貫徹2021年1月1日起施行的《中華人民共和國民法典》離婚冷靜期制度，大陸民政部對婚姻登記程序進行調整，在離婚程序中增加「離婚冷靜期」。自離婚冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。

從實踐操作來看，各地撤回、放棄離婚登記的人數都不少。比如，在江蘇，自今年1月1日起在離婚程序中增加冷靜期後，截至4月15日江蘇已有1萬303對申請離婚的夫妻放棄登記。

在武漢，今年1月，武漢市共受理離婚申請3096對，截至3月5日，首批辦理離婚登記1309對，約58％的夫妻申請後放棄登記。

在南昌，今年截至4月12日，全南昌市申請離婚登記4796對，成功辦理離婚的1621對，共撤銷718對離婚申請登記，其中有42對為主動撤銷，676對為過期自動放棄。

(旺報 )