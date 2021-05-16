除了合庫銀行之外，因應疫情升高，合庫整個金控集團都展開防疫總動員，集團旗下各子公司已全面對居住在蘆洲、萬華等高風險地區員工，加強防疫通報與抗疫物資補給，包括運動場館與員工餐廳等高度群聚場所已全面關閉。

合庫金亦指出，旗下合庫證券的各對外營業據點已全面加強消毒，將自17日起加裝隔板，同時已以分公司業務區域作分組，建立接單相互備援機制來確保營運不中斷。

合庫金控總公司與各子公司也將自17日起陸續啟動異地或遠距居家上班，降低群聚風險，確保業務營運不中斷，同時執行員工分流控管，降低交互傳染機率，管控不同單位人員進出其他單位。

合庫金指出，已嚴格管控外部人員進入營業單位與各大樓，外部訪客採實聯制登記姓名與聯絡方式；包裹信件一律在外部櫃檯簽收，禁止宅配人員進入，且除用餐時間外全程戴口罩，由各單位主管及總務監督管理。此外，合庫金亦已全面停止室內社團活動、關閉運動場館與員工餐廳等高度群聚場所。

(工商 )