疫情持續爆發，南投市鄒姓男子日前在臉書貼文，指稱「5月17日開始，（未戴口罩）者罰款：3000到15000元，騎機車未戴口罩被拍照／罰單照開3000至15000元」等不實訊息，引起網友討論。南投警方追查通知鄒男到案，偵訊後今天依違反《特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法》函送偵辦。

南投警方表示，員警執行網路巡邏勤務發現，社群軟體Facebook社團「南投人聊天室」有網友於15日貼文「5月17日：開始（未戴口罩）者罰款：3000到15000元，騎機車未戴口罩被拍照／罰單照開3000至15000元」等內容。為免此不實消息經民眾轉傳造成恐慌，展開偵辦。

警方追查出發文者是住在南投市的鄒男，通知他16日到案說明。警方調查，鄒男將未查證的不實訊息，轉發到聊天室提供給網友觀看，雖然貼文已下架，但內容經警方專案與南投縣衛生局人員查證，確認是不實消息。警方偵訊後將鄒男函送偵辦。

針對此案，南投縣政府呼籲民眾，在防疫期間千萬不要散播送未經查證的不實訊息，以免觸法。縣府強調，疫情升溫，各項防疫政策或規定都會由縣府統一發布，民眾切勿聽信非正當管道的訊息，若散播有關疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

(中時 )