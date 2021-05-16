國內新冠肺炎疫情持續升溫，台中市政府建設局結合警察局、勞工局、社會局等單位，於台中公園人潮聚集時段與地點進行走動式防疫宣導，同時加強各公園座椅、遊具、廁所清潔及消毒頻率；受理租借公園、園道及經管場域，依指揮中心及市府衛生局公告活動指引規定審查。

「防疫人人有責，從自身做起很重要！」建設局長陳大田表示，疫情急遽升溫期間，許多民眾仍選擇以公園作為假日休憩地點，為避免公園成為防疫破口，建設局派專人針對兒童遊戲區、公廁等處定期清潔，並增加消毒頻率。

台中公園為許多外籍移工假日出遊首選地點，建設局除設置防疫相關告示牌外，更透過5種語言進行走動式宣導，讓外籍移工配合政府政策、加強防疫。另考量公園內湖心亭為人潮聚集處，即日起實施人流管制，以5人為限，入內需量測體溫、雙手消毒並配合實名登記，提供民眾安全場域。

陳大田強調，目前清水鬼洞、后里森林園區內四口之家暫停開放；高美濕地遊客中心已撤除館內椅子並進行人流管制，入內一次以3人為限，請民眾配合。

(中時 )