羅馬大師賽進行到最後白熱化階段，隨著世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)和「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)雙雙贏球後，他們將再次於決賽見面，這將是他們兩人第57次的巔峰對決，而上次看到他們決戰也有一段時間了，在法網之前能看到兩人交手非常有眼福。

喬柯維奇先是挺過了單日連戰，也在準決賽苦戰才以6：3、6：7(5：7)、6：2力退義大利地主選手索內戈(Lorenzo Sonego)，納達爾則迎戰大黑馬美國球員歐佩卡(Reilly Opelka)，歐佩卡擁有211公分的身高，是本次賽事第一巨人，但面對紅土天王納達爾則沒有展現他ACE球的優勢，以4：6、4：6敗下陣來。

而這場勝利也是納達爾生涯在紅土球場的第500場，總戰績是458剩42負，勝率是驚人的91.6%。他說：「在羅馬這一週，很多方面做得不错，精神狀態也很好，這一週遇到的對手都十分強勁，但我找到了贏球的方向，對此感到非常開心。」

喬柯維奇賽後則說：「沒有太多恢復時間，決賽中希望能有兩條充滿活力的大腿，這是對決納達爾的最基本條件，我們雖然已經交手多次，但每次不得不面對對手的時候，都有一種興奮感，而且能在紅土球場跟他交手，對我來說是一種激勵。」

另外兩人生涯交手紀錄是喬柯維奇以29勝27負領先，不過面對在紅土球場非常強勢的納達爾他可不敢大意，除了納達爾生涯在紅土球場的91.6%魔鬼勝率以外，他上次在紅土贏納達爾已經是五年前的事，且正好也是在羅馬大師賽。其實雙方今年表現都不太穩定，兩人經常在比賽前幾輪就爆冷出局，所以這次他們能順利於決賽相遇非常令人期待！

(中時新聞網)