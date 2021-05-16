新北確診案件不斷攀升，新北市長侯友宜16日表示，板橋區今天就有32例，為提升篩檢量能，新北聯合醫院板橋院區明天將開始設立社區篩檢站，新北市衛生局晚間公布詳細資訊，對象以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者為優先，明天下午2時開跑，下午1時會先發放號碼牌。

新北市衛生局表示，17日首日時間為 下午2時至晚間9時，18日之後，每周一到周日早上時至晚間9時；民眾要帶健保卡，且全程戴醫用口罩、建議勿搭乘大眾運輸工具。

若有其他民眾有篩檢需求，也可洽全市17家採檢醫院，名單有：亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院。

(中時 )