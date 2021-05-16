媒體人周玉蔻今(16日)在下午2時疫情指揮中心公布確診人數前，疑似搶先在臉書透露確診人數引發爭議。對此，資深媒體人謝寒冰表示，到底是誰洩密？他認為，指揮中心應該徹查到底是誰洩密，否則以後誰要相信指揮中心？指揮中心還有公信力可言嗎？

謝寒冰今在政論節目《新聞大白話》中表示，去年陳時中說，不管講的對或不對，就算是事實，沒經過防疫指揮中心允許公布消息也要罰，現在怎麼遇到周玉蔻就大轉彎？這是怎麼回事？「不要在那邊裝的一副她怎麼會知道，這樣有沒有違法， 這有什麼好研究？」

謝寒冰指出，周玉蔻已經不是第一次，但指揮中心從來也不罰她，現在還在那邊假裝說這還要研究一下，上次大家在罵，結果後來也是不了了之，「還不是繼續爆料，繼續上她的節目，上次就是周玉蔻先講了，後來陳時中竟直接去她的節目， 那不就證實你就是挺她，就是要告訴她，就是要讓她先爆，所以你現在還有公信力可言嗎？」

謝寒冰坦言，他其實不怪周玉蔻，因為我們都會想搶先新聞，她想捧自己的媒體沒話講，但問題是誰把消息告訴她？防疫指揮中心都不用查這件事嗎？如果不是陳時中是誰？為何老是有人會放給特定的人？這些都不調查，那以後你們憑什麼跟媒體、議員說，不可以講這些消息？

最後，謝寒冰也說，以後指揮中心要不要請周玉蔻當發言人？這要一視同仁，現在疫情這嚴重還讓人家亂放話，這樣以後誰要相信指揮中心？

(中時新聞網)