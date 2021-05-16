本土疫情嚴峻，連續兩日確診人數都達3位數，防疫保單的詢問熱度大增，目前銷售中的保單隔離最高理賠5萬元，確診最高理賠6萬元，住院理賠最高為每日5000元，為減少實體接觸，保險公司呼籲想投保的民眾可透過官網或專線查詢。

根據金管會統計，截至5月12日為止，產險防疫保單熱銷前3名為台灣產險、富邦產險與國泰產險，不過，台產保單已暫停銷售，富邦產險保單年保費為1509元以及2515元，隔離以及確診補償保險金都是3萬元及5萬元，萬一確診住院每天可賠3000元及5000元，最高可領45天。

國泰產險的保費則從888元至2100元，隔離的理賠金額為1-2萬元，確診理賠金額為3-6萬元，萬一確診住負壓隔離病房每日給付為1200-1500元。

旺旺友聯的防疫險保費相對親民，為841元及1167元，隔離保險給付最高2萬元，確診補償保險金最高為6萬元，兆豐產險的隔離、確診補償保險金最高則分別為2萬元、5萬元。

除了產險公司的保單外，壽險公司也有防疫保單，主要保障在住院每日給付部分，國泰人壽的住院日額保險金為1000元起，南山人壽為1倍日額，想投保的民眾可查詢了解相關投保條件，選擇適合自己的保單。

另外，疫苗保單的詢問度也很高，目前有安達產險與富邦產險兩家業者推出，保費均不到400元，萬一接種疫苗後身體不適住院每日有3000元至5000元的保障。

(中時新聞網)