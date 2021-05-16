本土疫情爆發，本土確診個例16日新增206例，再創疫情爆發以來確診人數新高。6天內，本土案例已累積550例。政治評論員李正皓示警，如果大家口罩愛戴不戴，台灣與日新增1萬例的距離，最多不會超過30天。

李正皓16日在臉書貼文表示，昨天180例本土，今日206例，是高峰了嗎？如果大家防疫仍舊是抱著僥倖的心理、口罩愛戴不戴，雙北以外的咖啡廳、餐廳、市場、景點依舊高朋滿座。他保證，台灣與日新增一萬例的距離最多不會超過30天。

李正皓舉美國的例子強調，2020年3月9日，美國當日新增201例、8天後日新增破千例、14天後日新增破萬例、30天後每日新增破3萬例，這就是標準的指數型成長。台灣雖然人口密度、人口數字與美國不同，但就算換算成更寬鬆的上升斜率，如果增長的趨勢沒有壓住，30天內新增病例1萬例是完全可能的。

李正皓表示，觀察疫情一年多來，綜合所有國家的疫情，得到唯一的結論就是「首戰即終戰」。勝負就在於確診人數剛開始新增的前10天，壓得住，後面風平浪靜；壓不住，後面病例就是指數型的爆發。

李正皓擔心，這兩天，有人在台鐵不戴口罩經勸導無效被裁罰、遊客群聚武嶺拍照未戴口罩、甚至去超商不戴口罩反嗆店員，或到共有市場不戴口罩還飆罵工作人員。再這樣下去，不要說什麼「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」，事實恐怕會是「台灣看好了，世界已經示範了無數次，在兩周內升到第四級」。

李正皓指出，這幾天真的很關鍵，不要以為今天病例新增數都集中在雙北，所以其他縣市是安全的。那是因為現在採檢量能、抽檢站都以雙北為主。他呼籲，全台灣每一個地方的人，請把自己當成居住在高危險區，而對自己活動的約束，也至少以第三級警戒為標準。

(中時新聞網)