國內16日新增206例確診案例，3例在新竹縣，縣府稍早公布疫調結果，除竹北市個案曾到萬華接觸有關外，另2名幼童感染源不明待釐清；縣長楊文科在臉書表示確診3例「皆無出入公眾場所」，種種說法引來網友怒罵推卸責任，至少應公布足跡，民眾說「一句沒出入公共場所就沒事了？」批評應該學習台中市府的應變態度。

新竹縣府遲遲未說明3名確診者的接觸史，甚至說「3人皆未出入公共場所」，引來大多數民眾質疑與不滿。（圖／翻攝自楊文科臉書）

新竹縣衛生局長殷東成指出，這3例都是有症狀就醫後被確診，分別是竹北市50多歲男性、湖口鄉6歲男童及芎林鄉4歲女童，除竹北市個案曾到萬華接觸有關外，另2名幼童的「感染源有待釐清」，幼兒園都已停課及環境消毒，共匡列245人採檢及居家隔離，男童有台南及高雄旅遊史，女童無出國旅遊史和特殊活動史。

不過新竹縣府遲遲未說明3名確診者的接觸史，甚至說「3人皆未出入公共場所」，引來大多數民眾質疑與不滿。（圖／翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

不過新竹縣府遲遲未說明3名確診者的接觸史，甚至說「3人皆未出入公共場所」，引來大多數民眾質疑與不滿。（圖／翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

不過新竹縣府遲遲未說明3名確診者的接觸史，甚至說「3人皆未出入公共場所」，引來大多數民眾質疑與不滿，臉書「新竹爆料公社」就PO出多位民眾的氣憤留言，「三例剛好都沒有出入公共場所？也太誇張了啦」、「縣長，你公布我們不會這麼緊張，反而會注意，你全部不說大家才會發瘋，告訴我們吧」、「足跡呢？6歲以下兒童不能單獨在家呀。你不能一句沒出入公共場所就沒事了，他們父母的相關移動史呢？」

也有不少民眾說同黨的台中市長盧秀燕在確定台中有確診個案後，立即召開記者會公布足跡，並宣布全市各景點消毒，直言「為什麼新竹縣做不到？」，還tag台中市長盧秀燕「你們同黨的指導一下好嗎」、「沒有比較沒有傷害」。

(中時新聞網)