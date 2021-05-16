國內新冠肺炎疫情持續升溫，16日又是穆斯林開齋節後第一個週末假日。台中市政府勞工局為加強移工防疫觀念，利用假日以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，持續在東協廣場、台中公園、火車站等移工較常聚集處走動式宣導；呼籲移工朋友減少外出群聚，落實勤洗手、戴口罩，共同守護彼此健康。

勞工局長張大春說，全國移工共計71萬多名，台中為第二大移工所在城市，除主動提供移工母語防疫文宣及音訊檔，供大眾運輸業者、醫療院所、宗教團體、公園等主管機關協助宣導外，也與雇主團體及仲介公會建立聯繫網絡，積極運用多元管道即時宣導最新防疫資訊。

勞工局經過1年多的持續宣導，移工多具備防疫知識，且多數都有戴口罩的習慣，顯見防疫宣導成效，近期因應國際及國內疫情日趨嚴重，勞工局再次宣導移工防疫不鬆懈。

張大春表示，雖然時逢穆斯林開齋節，希望移工朋友共體時艱，減少社交聚會，改以電話或視訊等無接觸方式慶祝開齋節。也呼籲台中勞工及移工朋友們，外出請全程佩戴口罩，勤洗手注意個人衛生，持續保持防疫好習慣。

張大春強調，移工及台中勞工朋友們如有身體不適請立即就醫，或撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。相關多國語言防疫宣導資訊，可至勞工局網站（https：／／www.labor.taichung.gov.tw／ ）「勞工服務-特殊勞工服務-外籍移工服務-在台生活法令需知」項下，或勞動部勞動力發展署跨國勞動力權益維護資訊網站( https：／／fw.wda.gov.tw／wda-employer／home／index )查詢。

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