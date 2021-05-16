明天預計在醫院後方戶外停車場規劃篩檢專區，避免進入醫院交互感染。(吳建輝攝)

彰化縣傍晚又篩檢出確診病例一共3例，這次範圍擴大一共框列約1300人，主要是因為葡萄盤商女兒，8日餐參加全國麗園大飯店的婚宴，同桌共有3人染疫，縣府晚間緊急召開記者會，呼籲5月8日至22日身體有不適的民眾，盡速到醫院做篩檢，傍晚7點左右就有民眾火速趕到醫院，彰化醫院表示，衛生局匡列公費篩檢預計明天中午才開放，將先協助全國麗園飯店員工進行篩檢。

晚間7點就到醫院篩檢的蔡小姐表示，她就是8日參加與葡萄盤商女兒同場次的婚宴，一看到縣府的直播就趕緊跑來，因為害怕自己傳染給家人、同事，所以想確定自己有沒有遭感染，整個篩檢過程大約十幾分鐘就出來了，篩檢過程越來越多人擠進醫院，也希望大家能遵守秩序，辛苦醫護人員。

彰化醫院指出，明天將先將院內的篩檢小組調派到全國麗園協助飯店165名員工進行篩檢，畢竟他們的感染可能性較大，五組人馬將全國麗園篩檢完成以後，才會回到醫院幫忙衛生局匡列的公費篩檢，呼籲民眾盡量做好自主健康管理，並配合縣府相關防疫措施。

彰化醫院表示，醫院的篩檢量能是足夠的，明天預計在醫院後方戶外停車場規劃篩檢專區，避免進入醫院交互感染，今天晚間７點左右就湧入欲篩檢著急的民眾，因此院方也先幫忙篩檢，再次呼籲配合醫院相關防疫措施，口罩戴好戴滿，避免自己成為防疫破口。

(中時 )