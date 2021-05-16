台南市白河區卻有一間有女侍作陪的「榕樹下小吃部」，不僅無照營業，還心存僥倖違規營業。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

中央流行疫情指揮中心昨日宣布全國休閒娛樂場所全部停止營業；然而，台南市白河區卻有一間有女侍作陪的「榕樹下小吃部」，不僅無照營業，還心存僥倖違規營業，16日下午2點半遭警方查獲。業者辯稱是「好友聚餐吃飯」，但警方對該說法存疑，除告誡業者立即停業外，並函送台南市政府衛生局處裁處。

白河警分局針對轄區小吃部、電子遊戲場等八大行業，臨檢稽查業者有無依照政府規定落實「停止營業」等防疫措施，今日下午查獲「榕樹下小吃部」違反停業禁令規定，依法函送衛生局裁罰。

據了解，警方臨檢時，聽到該小吃部傳來陣陣歡唱聲，直覺有異即上前查看，發現其大門深鎖，於是警方從側門進入，當場查獲吳姓女負責人，以及2名女侍、8名男酒客正在飲酒狂歡。

白河警分局長陳明宏表示，為落實政府防疫政策，將加強稽查是否有居家隔離或檢疫民眾擅離住所外，且避免群聚全力防堵八大行業成為防疫破口，要求業者應落實「停止營業」等措施，若查獲未遵守規定者，一律函請衛生單位裁罰。

(中時 )