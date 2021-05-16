家樂福防疫升級 用餐區、超市廁所、飲水機關閉使用 21:022021/05/16 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福會員免費咖啡暫停供應。（家樂福提供） 家樂福表示，為因應目前嚴峻的疫情狀況，即起針對館內公共區域實施管制，主要以民眾多接觸與容易取下口罩的場域設施，將暫停服務，預定5月17日（一）開始執行。 家樂福飲水機暫停開放。（家樂福提供） 家樂福量販、超市、頂好超市的「店內用餐區」、「顧客休息區」暫時關閉使用。家樂福超市、頂好超市的「廁所」暫時關閉使用（不包含家樂福量販）。全台家樂福量販、超市「飲水機」、「會員免費咖啡」、「閱讀區」暫時關閉使用。以及新北市家樂福量販的「磨豆機」、「遊戲區、遊戲機」、「按摩椅」暫時關閉使用。 SOGO提高防疫規格 餐廳落實用餐實名制 疫情燒 全台賣場爆搶購潮 (中時 ) #家樂福 #關閉 #量販 #暫時 #廁所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨量販超商 實聯制進場 04:102021/05/16 焦點要聞 防疫升級 湖內警方稽查娛樂場所 10:292021/05/16 社會 合庫金 全面關閉運動場館及員工餐廳 19:462021/05/16 財經 民眾恐慌搶物資 民進黨呼籲：都足夠 慢慢買 11:152021/05/16 政治 雲林333家娛樂場所全歇業 朝天宮設戶外參拜點 19:332021/05/16 生活 汽機車監理業務可利用網路 雙北駕訓班暫關閉 12:422021/05/16 生活 實聯制亂象多 高市府QRcode系統將上線 16:422021/05/16 生活 繃緊神經 彰投縣府防疫升級 04:102021/05/16 地方新聞 民眾瘋搶 經濟部下令每人限2份 04:102021/05/16 焦點要聞 竹苗升至準三級 八大行業暫打烊 04:102021/05/16 地方新聞 富邦金控 全面啟動14項升級防疫措施 20:332021/05/16 財經 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 輔大進修部1學生確診 校方回應了 - 生活 彰化確診再增9例3群聚都和萬華有關 北彰1班級已停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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