家樂福會員免費咖啡暫停供應。（家樂福提供）

家樂福表示，為因應目前嚴峻的疫情狀況，即起針對館內公共區域實施管制，主要以民眾多接觸與容易取下口罩的場域設施，將暫停服務，預定5月17日（一）開始執行。

家樂福飲水機暫停開放。（家樂福提供）

家樂福量販、超市、頂好超市的「店內用餐區」、「顧客休息區」暫時關閉使用。家樂福超市、頂好超市的「廁所」暫時關閉使用（不包含家樂福量販）。全台家樂福量販、超市「飲水機」、「會員免費咖啡」、「閱讀區」暫時關閉使用。以及新北市家樂福量販的「磨豆機」、「遊戲區、遊戲機」、「按摩椅」暫時關閉使用。

(中時 )