中央流行疫情指揮中心昨上午宣布台北市、新北市提升疫情警戒至第三級，基隆地檢署因應疫情，暫緩傳喚當事人開庭及到案執行，基隆地方法院也同步，除了具時效性、緊急性等案件，暫緩開庭、調解。

基隆地檢署表示，為維護洽公民眾與同仁安全，即日起至5月28日止，暫緩傳喚當事人（含律師）開庭及到案執行（含假釋、保護管束、採尿報到等），已排定的庭期及到案期日，除具急迫性、時效性、必要性外，原則均予以取消。

基隆地檢署指出，將於5月17日上班後，主動聯繫相關當事人暫緩開庭或報到事宜，已收受傳喚通知應出庭、到署執行的民眾，如有疑慮，可致電基隆地檢署或向案件承辦股查詢確認。

此外，基隆地方法院也被列為暫緩開庭之法院，即日起至5月28日止，除具時效性，如被告在押、宣示判決；緊急性，如強制處分、證據保全事件；必要性，其他認有即時處理必要的案件以外，原則上暫緩開庭及調解。

另外，基隆地方法院會通知這段時間需要開庭的當事人、關係人、辯護人及訴訟代理人，說明庭期進行事宜。

(中時 )