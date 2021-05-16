國內疫情持續升溫，中央疫情指揮中心每日都會公布確診案例和路徑，提供給民眾參考有無重疊，不過，主播出身的主持人蔡尚樺認為此舉恐會造成當事人私生活洩底，希望有更貼心周全的作法，讓染疫者能無後顧之憂的講出行程。

蔡尚樺16日在社群平台表示，這幾天看到朋友的發文，相當認同其中的觀點：「染疫是不是就失去個人隱私的權利？為何不能『直接公告幾月幾號去過哪些地點須隔離檢疫』即可，而是詳列每位案xxx所有行程列表。」她覺得就算沒有指名道姓，還是有可能被網友以案號和路徑肉搜出真實身分，導致患者的私生活成為民眾茶餘飯後的話題，直言：「不僅身心雙重打擊，也增加確診者隱瞞的風險。」

該文PO出後，有網友認同公布太詳細的確侵犯隱私，但又覺得不講清楚可能會害慘其他人，蔡尚樺在留言區回應，政府公布確診者足跡時，就算沒把案號同時列出，也能達到提醒效果，「只是不需公佈是哪位案號的行程。像是之前因為公佈兩案號行程有長時間重疊，才被挖出有機師和空姐出軌。這點其實就沒必要讓大眾知道。」

也有另名網友提出不同見解，覺得應該要先檢討肉搜的行為，蔡尚樺深感同意：「你說的很有道理～當然這是我們最應該自律的部份。」

(中時新聞網)