統一獅隊今天在台南主場「開箱」新洋投飛利士，他的中職初登板表現不俗，用104球先發7局，被敲4支安打，包含陳俊秀的陽春炮丟掉2分，無奈獅隊打線熄火，以0比5遭樂天桃猿完封，也中斷跨季連續90場得分的紀錄。

飛利士是2013年紅襪世界大賽冠軍成員，來台後在二軍出賽4場，成績1勝1敗、自責分率0.52，今天首度在一軍出賽，首局就被林立、陳俊秀敲安失掉分數。

6局上飛利士又被陳俊秀敲出中外野陽春炮，最終飛利士先發7局被敲4支安打，投出5次三振、1四壞球保送，失2分皆為自責分，吞下本季首敗。

獅隊此役雖有8支安打，不過火力都集中在前兩棒的「雙傑棍」，陳傑憲、蘇智傑兩人都是單場3安「猛打賞」，不過獅隊共留下9次殘壘，關鍵時刻無法串連成為勝負分水嶺。

黃子鵬此役先發5.1局投出6次三振、被敲5安，緊急上場的賴鴻誠成功化解1人出局二、三壘有人的失分危機，之後接手的豪勁、陳禹勳也都力保不失，黃子鵬奪下本季第2勝。

獅隊上一次遭到對手完封已是去年的8月8日，當時是碰上富邦悍將索沙，遭對手無四死球完封勝，這場比賽沒能得分也中斷跨季連續90場得分的紀錄。

(中時 )