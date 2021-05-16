NBA賽事進入例行賽最後階段，而沒打到最後一天兩隊排名都還無法確定，其中湖人和拓荒者明天都還有比賽，兩隊將爭取西區第六位置，避免落入打附加賽局面，而湖人明天對手是鵜鶘，拓荒者則要與金塊一決高下，客觀論對手戰力來說，湖人贏球希望較大，因為稍早有傳出鵜鶘最後一戰不會放上主力，而且錫安威廉森(Zion Williamson)也無限期缺陣。

但金塊也不見得會擺上明星陣容，因為他們也以西區第三進入季後賽，會養精蓄銳的機會較大。而今天湖人的主力詹姆斯(LeBron James)歸隊，火力全開拿下24分7籃板8助攻，幫助湖人以122比115擊敗溜馬拿下4連勝，湖人與拓荒者戰績同為41勝30敗，明天就要看誰能拿下第六名的席次。

不過若明天拓荒者與湖人都贏球，仍將由拓荒者拿下第六，因為他們本季擁有對戰成績優勢，所以無論如何湖人都一定要拿下鵜鶘才能避免落入附加賽，而早前詹姆斯接受採訪也提到他最近的心情，此前他曾說過自己在生涯再也無法恢復100％，但他認為這段話遭到外界曲解。

他說：「不管前次說了什麼都被斷章取義，我意思是，自我首次踏上NBA賽場那一刻開始，我就變成99.9％，你再也不會擁有第一次站上NBA時那麼好的身體感覺，我說不再達到100％，是指時間點過去了。」「假如那是可行的，我都能打到6、70歲，但事情就不是那樣，我本來就該澄清意思，但人們總是讀到什麼就開始大驚小怪，那就這樣吧！」

相信對自己狀態詹姆斯仍舊很有信心，雖然本季受到腳踝傷病影響，但他仍維持不錯表現，本季他44場出賽全是先發，平均打33.5分鐘，場均能砍25分7.8籃板7.8助攻，投籃命中率51.3%、三分命中率36.4%、罰球命中率70%，以他36歲年紀來講有這樣表現幾乎沒話說，當然他必須在明天或接下來比賽證明自己的帶隊能力，畢竟湖人本季整體狀態確實不好，看起來一點都不像是上屆冠軍。

(中時新聞網)