有關媒體報導勞動部長許銘春出席郵政工會5月10日的郵政工會表揚大會，當日現場有快篩陽性的疑似確診職員，勞動部表示，許部長抵達會場後直接上台擔任頒獎者，疑似確診者為活動觀禮來賓並未上台領獎，目前也沒有接到任何指揮中心的通知。

中華郵政一名職員今(16)早傳出疑似確診，外傳該員曾於5月10日曾參加郵政工會模範員工表揚大會，董事長吳宏謀、交通部長王國材、勞動部長許銘春皆出席，且眾人現場唱歌與合照皆都未戴口罩，引起熱議。

勞動部回應，許銘春部長確實於當天下午4點出席該場表揚活動，抵達會場後直接上台擔任頒獎者，該名疑似確診者為活動觀禮來賓並未上台領獎，也未與部長有近距離接觸，部長於現場頒獎約1.5小時後即離開會場，並未參加後續晚宴活動。

勞動部說，部長抵達會場後，全程皆戴上口罩，後來部分受獎人希望脫下口罩照相，因此才依主辦單位安排短暫摘掉口罩與受獎者合影，目前尚未接到任何指揮中心的通知。

(中時 )