輔大進修部1學生確診 校方籲：非必要不要出門（輔大提供／戴上容新北傳真）

輔大進修部1學生確診，學校晚間表示，據查該進修部確診學生，於確診前近一、二日並未到校上課，校方除配合國家疫調外，已依修課地點進行整棟大樓及校園加強消毒完畢，若有相關個案訊息一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。

輔仁大學表示，學校從15日中午開始已全面採取遠距上課，除部分住宿同學留校外，所有同學皆無需到校上課，且提醒同學們非必要儘量不要出門。

(中時 )