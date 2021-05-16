輔大進修部1學生確診，學校晚間表示，據查該進修部確診學生，於確診前近一、二日並未到校上課，校方除配合國家疫調外，已依修課地點進行整棟大樓及校園加強消毒完畢，若有相關個案訊息一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。
輔仁大學表示，學校從15日中午開始已全面採取遠距上課，除部分住宿同學留校外，所有同學皆無需到校上課，且提醒同學們非必要儘量不要出門。
(中時 )
輔大進修部1學生確診，學校晚間表示，據查該進修部確診學生，於確診前近一、二日並未到校上課，校方除配合國家疫調外，已依修課地點進行整棟大樓及校園加強消毒完畢，若有相關個案訊息一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。
輔仁大學表示，學校從15日中午開始已全面採取遠距上課，除部分住宿同學留校外，所有同學皆無需到校上課，且提醒同學們非必要儘量不要出門。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。