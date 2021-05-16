美國億萬富豪索羅斯（George Soros）的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）首季大舉買進因對沖基金老手Bill Hwang操盤Archegos爆倉而重挫的股票，充份展現別人恐懼我貪婪的金融巨鱷本色。

據美國證券交易委員會（SEC）資料，索羅斯基金首季買進大量Archegos爆倉股票，包括價值1.94億美元的ViacomCBS、百度7,700萬美元、唯品會4,600萬美元、和騰訊音樂3,400萬美元。

知情人士透露，管理約270億美元資產的索羅斯基金，持有這些股票的時間點都在Archegos被清盤之後。這表示該基金是趁這些股票因爆倉事件而暴跌的機會進場掃貨。

Archegos是在3月底最後一周因超高槓桿而爆倉。由於距離首季結束前剩下的交易日已不多，索羅斯基金應該是在這些爆倉股暴跌後沒多久就出手低接。

Archegos的槓桿操作部位之大是異常驚人，在頂峰時期持有逾200億美元資金，但總槓桿部位卻超過1,000億美元，並過度集中在少數美國與中國上市公司等股票上。

當Archegos重押的ViacomCBS與探索頻道（Discovery）等股票重挫後，觸發與之有交易的大型投資銀行紛紛啟動追繳保證金，但因無力追加保證金而被迫清倉，銀行隨後拋售Archegos抵押股票與槓桿部位。

爆倉事件最終讓相關銀行因此慘賠合計約100億美元，其中瑞士信貸的損失就超過50億美元。由於事件造成金融市場動盪，促使SEC展開調查並將研議修法加以規範。

索羅斯基金投資長費茲派翠克（Dawn Fitzpatrick）曾表示當金融市場出現動盪不安時，她會利用機會進場低接股票。

像去年爆發新冠疫情時，該基金就大舉進場投資約40億美元。其迄2月底止的十二個月投資報酬率將近30％。

(工商 )