上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏16日談及台北、遼寧疫情表示，從去年到現在的防疫經驗來看，只要根據疫情採取嚴格的社交距離限制、加大檢測和追蹤確診者行蹤，控制疫情只是時間問題，但是一再上演「一旦病例輸入，迅速蔓延」的情況，其原因歸咎於疫苗接種速度趕不上病毒變種速度，難以形成免疫屏障。

張文宏表示，無論是近期爆出疫情的遼寧還是台北，一再上演「一旦病例輸入，迅速蔓延」的情況，人類戰勝新冠疫情的路線圖為何？他提出四大種點：一、新冠病毒沒有離去，而是分佈在全世界，只要人們稍微放鬆一下防控措施，疫情馬上就會重啟，傳播速度較去年絲毫未見減弱；二、以目前的全球性疫情來看，新冠病毒已經成為世間常駐病毒，必須做好長期應對準備；三、全球的疫苗接種速度很慢，很不平衡。無論是遼寧還是台北，均未達到疫苗屏障的水準。未接種疫苗是當前全球的常態，即使在疫苗供應非常充沛的國家，疫苗接種率也難以達到完全阻斷病毒傳播的群體免疫的水準；四、病毒的變異發生速度雖然沒有流感病毒快，疫苗也沒有完全喪失作用，但是由於疫苗接種速度不夠快，趕不上病毒變種速度，難以形成免疫屏障。

不過，張文宏說，好消息是7日在上海國家會展中心舉辦的世衛組織批准大陸滅活疫苗進入世衛組織緊急使用清單（EUL）的交流會上，阿聯酋的主要研究者納瓦爾.阿爾卡比展示大陸滅活疫苗遞交給世衛組織的數據，顯示可以降低新冠肺炎的住院率達93％，接種疫苗組沒有人死亡。他稱，世衛組織拿到的這個數據意義重大，甚至比保護率更大，若透過疫苗普遍接種，可以大幅度降低該病的嚴重程度和病死率，即可將疾病的危害性降低至流感的水平，「屆時新冠仍然會每年冬季定期流行，但是世界可以照樣開放」。

張文宏說，希望全球盡快實現疫苗的廣泛接種，在病毒快速變種之前，完成最大範圍的免疫接種，為全球恢復正常化提供機會。而率先完成接種的國家和地區將會先行走出新冠陰影，世界將會逐步的開放。

(中時 )