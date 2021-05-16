台南市有高職3年級學生16日拿著手機，佯稱15日去過高雄小港區後接獲疫情警示的細胞簡訊，向校方請假，被抓包是假訊息。台南市長黃偉哲16日晚間隨即發布，高國3學生經家長同意，可以請假方式不到校上課。

扯！高三學生持疫情簡訊請假 遭學校抓包是假的（讀者提供）

全台本土疫情持續延燒，北部高傳染風險地區決定讓高3、國3學生停課，台南市某高職學校的3年級學生為了放假，竟拿著手機，佯稱15日去過高雄市小港區，16日就收到疫情細胞簡訊，向校方請假。

該校事後向高雄市政府求證，發現細胞簡訊疑似為去年敦睦艦隊染疫風波之相關簡訊，高雄市小港區並未發出警示簡訊，校方私下告誡學生，要他乖乖到校，有需要再請假。

事實上，國中教育會考16日結束，台南市長黃偉哲晚間宣布17日起，高三與國三畢業班學生，若有個別需求者，經家長同意後，得以請假方式不到校上課，兼顧安全防疫與學生個別學習需求。

校方認為學生的欺騙行為多此一舉，想請假循正常管道就可以。

台南市教育局認為台南市疫情尚在可控制狀態，高三與國三畢業生在畢業典禮前尚不宜輕易停課，以免學生跑到更高風險的場所，但只要經家長同意，學生得在畢業前以請假方式不到校上課，預留彈性空間。

(中時 )