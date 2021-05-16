台灣職業女網好手謝淑薇本周前往義大利北部的帕馬參加今年WTA巡迴賽新增設的250等級賽事，今天於女單出擊，可惜面對大會第4種子卡薩金娜，兩盤都可惜未能掌握率先破發的優勢，最終4比6、3比6敗下陣來，只待於女雙賽場扳回顏面。

WTA巡迴賽今年的賽程新增帕馬及德國漢堡兩站等級250的賽事，美國名將小威廉絲（Serena Williams）也有參加，希望在5月30日法國網球公開賽之前，調整一下在紅土比賽的狀態。

謝淑薇這一站賽事單、雙打都有參加，單打首輪對手是生涯首次過招的俄羅斯選手卡薩金娜，首盤前6局雙方互保發球局，第7局謝淑薇把握機會率先破發，但接下來卻兩度在發球局失守，被卡薩金娜連搶3局而丟掉一盤；第二盤第1局謝淑薇再度搶先破發，隨後卡薩金娜立刻回破，接著雙方一路互保，直到第8局謝淑薇連掉3分出現破發點，雖然救回1個，最後還是再度被破發，讓盤末再度連贏3局的卡薩金娜帶走勝利。

結束單打賽事，謝淑薇還有雙打可以爭取好成績，搭檔從前兩站的比利時好手梅藤絲（Elise Mertens）換成日本選手土居美咲，台日組合為大會第3種子，首輪16強對手是外卡組合布蘭卡琪歐（Nuria Brancaccio）／皮佳托（Lisa Pigato）。

(中時 )