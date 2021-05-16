隨著離雙北確診個案暴增，不少一般民眾急奔醫院篩檢，對此現象，醫師林靜儀直呼，「陰性報告不是護身符！」(摘自林靜儀臉書)

四大醫療應變策略。（圖／指揮中心提供）

針對本土社區群聚，中央流行疫情指揮中心在風險區設立快速篩檢站，希望能篩檢出社區潛在確診者。隨著離雙北確診個案暴增，不少一般民眾急奔醫院篩檢，對此現象，醫師林靜儀直呼，「陰性報告不是護身符！」呼籲現在避免群聚更重要，為了安心去篩檢情況可能還會更糟。

指揮中心今宣布新增206例本土確診，雙北以萬華、板橋2地確診數最多。醫師林靜儀於臉書發文表示，前一天搭高鐵聽到隔壁對著電話說「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班。」她聽完感到優心，認為公司更好的做法應該是請他在家工作2週。

林靜儀指出，一位在某醫學中心急診工作的學弟向她反映，無症狀篩檢的個案也跑到急診去了，這不但增加急診醫療量能的吃緊，也不利急診的防疫控管。她坦言，「塞爆急診的時候，你身邊的人可能後來發現是確診者！這樣你不會比較安全！」

「陰性報告不是護身符！」林靜儀呼籲，篩檢不是篩來安心的，而是為了找出感染者，然後採取隔離措施，「隔離才是重點。」去群聚採檢不是比較安全的做法，如果是偽陰性，拿到陰性報告之後還趴趴走結果恐更糟！她強調，好幾例機師也是在拿到陰性報告後才確診，卻已經傳染家人。

為因應國內疫情進入社區流行階段，指揮中心今宣布四大醫療應變策略，以保全醫療量能。林靜儀說，「簡單來說，無急迫的醫療行為請暫緩。」呼籲民眾沒有必要不要去擠急診，企業不要要求員工拿一張陰性報告去上班，「戴好口罩不群聚」才是真正的護身符。

(中時新聞網)