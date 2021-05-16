新北縣議員張志豪助理家人染疫 服務處暫停服務 23:382021/05/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員張志豪今晚在臉書貼文助理家人染疫，服務處暫停服務。（翻攝自張志豪臉書粉絲專業） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員張志豪今（16）日晚間在臉書粉絲專業貼文，指他助理的同住家人確定染疫，即日起他個人和團隊立刻進行自主健康管理，明日起服務處暫停服務。 張志豪表示，目前正值疫情嚴峻，他與團隊會用最嚴謹的態度面對疫情，待助理採檢結果出爐後，再評估服務處開放時間，對選民造成不便，還望選民見諒。 新北市議員張志豪助理家人確診 服務處暫停 林口長庚宣布：暫停、延遲非急迫性醫療服務 (中時 ) #張志豪 #服務處 #染疫 #暫停服務 #團隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國壽新竹以上業務員即日不進職場 改線上服務 13:342021/05/16 財經 港政務司：絕不能讓疫情反彈拖累香港復甦 16:382021/05/16 財經 疫情升溫 彰化疫苗結存餘2900劑16日起暫停預約門診接種 11:412021/05/16 生活 疫情衝擊 部分飯店餐廳停止營業 改推外送、外帶 16:172021/05/16 生活 疫情延燒 饒慶鈴宣布部分場館暫停營業、減收部分稅金 14:452021/05/16 生活 疫情升溫 南市左鎮化石園區等3景點休館 16:562021/05/16 生活 巴西新增6萬7009人染疫 累計確診逾1558萬例 09:582021/05/16 國際 疫情嚴峻 友嘉集團總裁朱志洋宣布暫停會客 16:482021/05/16 財經 疫情爆發 京站明起縮短營業時間 14:572021/05/16 生活 雙北三級警戒、高雄進入準三級 苦苓：絕不做這件事 增加染疫風險 23:562021/05/16 政治 確診爆量 指揮中心：全台醫院暫停非急迫性檢查、手術 14:192021/05/16 生活 政治熱門新聞 范雲一人滅全國？專家分析後爆防疫破口 - 政治 自主管理趴趴走 王浩宇點名防疫破口：是他們把病毒散佈出去 - 政治 周玉蔻搶曝確診數字陳時中回應了 網友傻眼狂酸：顏色對了？ - 政治 再增206本土病例 韓國瑜嘆：亡羊補牢未為遲也 - 政治 柯文哲喊特赦失聯移工恰當嗎 最新民調結果一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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