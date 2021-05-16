雙北市在週六升格為第三級警戒，八大行庫在雙北市有約400家分行，在假日期間馬不停蹄端出更多新的防疫措施，等週一上班將全面執行，各大行庫不僅提出多道措施再升防疫規格，包括台銀、兆豐銀、華銀等多家行庫，已展開分行之間在同區及跨區的聯防備援機制，力拚客戶營運不中斷，同時已開始採取所謂的「數位實聯制」，此外，八大行庫亦比照大賣場的作法，開始執行分行營業場所的客戶「人流管制」。

一銀目前在雙北市有85家分行。一銀表示，已請萬華居住的行員，5月17日起居家辦公2週，居家者的配偶是行員時，亦同時居家，除此之外，萬華地區的3家分行包括萬華、雙園、西門三分行，將採最低業務人力上班。一銀還要求也配合電梯分流措施，採3梯分流上班；雙北分行則自行評估人力，在不影響業務運作下採2班分流上班。

合庫則是副總以上的高階主管全部改採異地辦公作業，分成AB兩組進行高低樓層的分流管制之外，且要從不同電梯進出，分組人員亦不能交流，內外部會議全部改採視訊。台企銀對總行辦公大樓，亦將採取不同進出路線的分流管制。

除了銀行之外，公股金控集團旗下包括證券各其他子公司，也啟動「營運不中斷」措施，像兆豐證券的各分公司，一方面實施現場客戶人數管制，同時也啟動跨公司的聯防，一旦某分公司如有狀況，將由其他備援分公司繼續接單服務，讓客戶「下單不中斷」。

其中，兆豐銀異地辦公人數已多達300人，接下來將採取分組居家辦公措施。對此兆豐銀指出，因應雙北進入防疫第三級，已採取六大措施，雙北分行均已建置同區及跨區的備援機制，同時還實施「數位實聯制」。

台銀、合庫、彰銀、台企銀，均將分別QR Code系統來進行數位實聯制，已各自開發出實聯制的「QR Code系統」，用手機掃，即可進入銀行，不需要再接觸填表。

海外疫情比台灣更加嚴重，海外據點眾多的兆豐銀，可說早已預先有各種分組或居家上班的防疫經驗，甚至連最嚴重「封城」等級的演練都已完成；對此兆豐指出，週五就已完成全體同仁居家辦公訓練，接著星期六已開通全員遠端作業帳號，徹底完成在家實地演練，一切都是為了居家辦公作準備。

兆豐銀也指出，現在除了核心部處已進行異地辦公之外，現在董總也即刻開始分棟大樓異地辦公，目前異地辦公人數約300人，且多個單位分成A B組辦公機制，作為接下來進行分組居家辦公的準備。

台銀也提出因應警戒升級更多新管理措施，目前除了對員工全額補助施打疫苗費用擴及至全金控集團，且全面啟動員工彈性上班時間，並由經濟研究處先行，開始執行居家辦公，未來還將評估擴大到其他單位。

由於疫情越來越危急，各大行庫召開應變會議的方式不見得進行實體會議，而是通過視訊、line等工具聯繫，包括華銀接下來每日下午四點總經理以視訊方式與相關業管單位進行防疫應變會議，合庫則要求總行內部及各分行之間，要各自建立通報群組。

(工商 )