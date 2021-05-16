八大行庫集體投入第三級防疫，除了啟動上班的異地辦公、居家辦公及限制營業大廳等措施力保營運不中斷之外，據了解，各公股金控、銀行已開始進行「董事會視訊會議」召開的準備，其中兆豐金將由兆豐票券先行，兆豐票券除了異地辦公及樓層分散辦公、董總分流之外，亦著手啟動以視訊會議來全程召開董事會，其他行庫亦在評估改採視訊會議召開董事會，而土銀每週召開的常董會，包括董總在內等5位常董，亦將分四個地方進行視訊會議。

而為了確實要求各分行防疫執行，據了解，合庫將指定全省七大區域中心以「神秘客」方式或通訊軟體來抽查轄下各分行的防疫準備狀況。

現在公股銀行連同員工餐廳都採取限制措施，其中，華銀已暫停開放總行大樓員工餐廳，改以打包帶回個人座位使用，合庫及台企銀員工餐廳則改採製作便當外帶來避免員工群聚用餐。

兆豐及合庫的員工相關的集訓課程，也幾乎陷入全面暫停狀態。兆豐銀指出，所有需要教室上課的訓練課程，已全面取消，避免群聚感染，合庫則全面暫停員工社團活動。

對疫情特別嚴重的地區，一銀、華銀及台企銀亦準備大規模採購「防疫面罩」給疫情較嚴重的地區分行同仁使用，合庫則將配發「護目鏡」給萬華、蘆洲等高風險地區工作的行員。對此一銀指出，將防護面罩優先供雙北地區分行櫃檯、全台分行大廳服務員及保全。

兆豐銀指出，即使是重要的會議，也將改採視訊來取代實體；且未來的「門禁」制更加嚴格，不只總分行單位全面減少外訪，包括兆豐銀的外來訪客在已禁止上總處大樓。

除了銀行之外，公股金控集團旗下包括證券各其他子公司，也啟動「營運不中斷」措施，像兆豐證券的各分公司，一方面實施現場客戶人數管制，同時也啟動跨公司的聯防，一旦某分公司如有狀況，將由其他備援分公司繼續接單服務，讓客戶「下單不中斷」。

(工商 )