阿喜（林育品）擁有甜美外型、活潑個性，過去以「宅男女神」票選出道，惹火的32F、24、35三圍讓她迅速累積高人氣，近日台灣疫情大爆發，她也不忘呼籲大家防疫，美照卻成為亮點，讓不少粉絲歪樓。

阿喜15日在IG發文，呼籲大家工作完速速回家，守護彼此，不要互相製造恐慌驚嚇，病對民眾搶購防疫物資有感，補充說：「那個泡麵衛生紙沒吃沒用那麼多請放下，焦慮的心也放下，在家廢一下就能保護自己跟其他人，欸這種舒服的要求就別叛逆了吧。」文末更中肯下Tag「宅得好以後才能出去玩得了」。

阿喜曬美照呼籲防疫重要，安全帶勾勒出美胸意外成為亮點。（圖／翻攝自阿喜IG）

而阿喜發文的同時也附上好幾張自己的美照，只見她頂著一頭俏麗短髮，穿著白色細肩帶小可愛，隱約可看到內裡的白內衣，擺出一連串可愛表情賣萌，尤其安全帶一勒，渾圓胸形更是明顯，好身材一覽無遺。

美照曝光後，吸引粉絲留言「安全帶的位置很微妙」、「太正了」、「很難不注意琦夢」，留言串瞬間歪樓。

(中時新聞網)