美國近半民眾完成新冠疫苗接種，疾病管制局（CDC）允許完成接種者在大部份室內與室外地區不用戴口罩。星巴克（Starbucks）與迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）等多家大型服務業者隨即放寬戴口罩規定。

星巴克14日在官網宣布，其美國門市從17日開始凡完成接種者進入店內，可選擇是否戴口罩。若門市所在的地方政府規定一律要戴，就依照政府規定。

星巴克強調其新做法是根據CDC新指引，表示其責任是保護員工與客人的衛生安全，因此會遵守所有公共衛生命令，或採取比命令更高標準的做法。

迪士尼世界也在官網更新口罩規定，從15日開始凡完成接種者可以在園區內的「戶外公眾地區」決定是否戴口罩，但進入和停留在所有遊樂設施期間還是要全程佩戴口罩。

在CDC改變戴口罩的指引後，美國許多大型零售業者開始更改其佩戴規定。CDC在13日宣布完成接種者，在大部份情況下不需要戴口罩或保持社交距離。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，大家對回復正常生活型態是渴望已久。在確診人數持續下降、許多人完成接種疫苗、和愈來愈了解新冠病毒傳播方式等情況下才做出新指引。

迄15日止一周，美國平均每天新增確診數約3.3萬人。跟1月8日最高逾30萬人相較，新增病例明顯地持續減少。

據CDC資料，迄15日止一周，平均每天為民眾接種約190萬劑疫苗，較前一周下跌約3％。大多數藥廠的新冠疫苗為兩劑式，CDC數字包含民眾注射首劑與第二劑疫苗的接種總數。

目前約1億5,620萬人至少接種一劑疫苗，占美國總人口約47.1％。當中約1億2,180萬人完成接種，包含一劑式的嬌生疫苗，和輝瑞與莫德納等二劑式疫苗。

(工商 )