因應5月15日雙北進入防疫第三級，華南銀行再新推出多項防疫措施，除了每日下午四點由總經理以視訊方式與相關業管單位進行防疫應變會議，華銀亦啟動進行居家上班及分流上班測試，並嚴格管制電梯每次搭乘人數及嚴禁電梯內交談與飲食，同時暫停開放總行大樓員工餐廳，改以提供員工打包帶回個人座位用餐，並勸導員工減少中午外出用餐，同時亦將配發防護面罩及口罩予行員使用。

華銀已自5月12日起進行總行單位異地備援上班，及各營業單位相互備援機制，上述則為因應疫情升為第三級所採取的最新因應措施。此外，華銀也暫停所有對客戶的拜訪，並且在營業廳等候區座椅採梅花座，2個座位中間清楚標示禁止入座，另外亦在取號機、寫字台、櫃檯等劃設社交安全距離動線，標示安全距離地貼，以供客戶依循防疫動線排隊。

華南銀行也指出，全體員工享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給。

(工商 )