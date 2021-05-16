隨著週末國內本土確診病例大增，疫情轉趨嚴峻，17日台股開盤投下震撼彈。證交所16晚間發布新聞稿，向國人說明抗疫相關因應方案，希望投資大眾不要驚慌，配合政府相關防疫措施，一起度過疫情的考驗。

證交所指出，自去年全球疫情爆發以來，各國經濟普受衝擊，但台灣經濟表現良好，維持正成長3.11%，實屬難能。今年以來國內經濟持續表現亮眼，上市公司獲利良好，根據主計總處概估，今年第1季經濟成長率8.16%，創下10年半單季新高。

在上市櫃公司基本面方面，109年全體上公司總稅前淨利為2兆8,891億元，年成長21.47%，且預計今年將可發放股利達1.5兆元，均創下歷年新高。

另外，累計前4月全體上市公司營收總計11兆7,531億元，年成長達24.76%，顯示我國在疫情期間，總體經濟及上市公司表現優於大多數國家。

證交所進一步指出，歐美、日本、韓國、新加坡疫情延燒甚久，其股市表現漲多於跌，台灣疫情長期控制良好，新近染疫雖略顯增加，但相對各國而言，仍屬於輕微尚可控制，上周跌幅高達8.43%，應已反映上述疫情變化，國內投資者實不宜過度反應，只要全民配合政府的防疫政策，相信對整體經濟及市場的影響應可降至最低。

在疫情期間證交所將密切注意台股每日盤中價量變化，維護市場交易秩序，並督促券商配合股市相關維運措施，倘股市發生非理性下跌情事，證交所為維持股市交易正常及穩定，將適時採取相關穩定措施。

證交所強調，無論疫情發展如何，由於股市交易影響國家經濟重大，為保障投資大眾買賣股票的權益，市場不會休市，也請投資大眾萬勿驚惶，並已啟動異地備援辦公機制，也有居家辦公方案，且已有多個備援系統可供運作，平日亦都定期演練相關切換作業，確保營運可持續不中斷。

另外，雖在疫情期間，證交所仍會確保上市公司的資訊發布不會延遲，並配合各項防疫政策，盡可能做到資訊能及時傳達至投資市場，亦會督促上市公司能確保資訊傳達的及時性，並密切注意上市公司的相關疫情影響。

(工商 )