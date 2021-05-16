國內本土病例暴增，今天又新增206例本土個案，由於一下子有大量確診者，無法一一公布足跡，引起人心惶惶，深怕自己誤踩疫區。有網友自行製作「確診者足跡地圖」，利用Google地圖標示出可能的疫情熱區，除了檢視自己是否去過，也方便民眾可以直接避開。

雖然雙北防疫已提升到第三級警戒標準，不過指揮中心指揮官陳時中也坦承，一天增加一、兩百例疫調困難，因此有網友直接列出下列3種地圖版本，可利用時間軸檢視自己是否曾到過附近，方便民眾出門前查詢，可以多一層保護，只要1個步驟就能馬上比對。

COVID-19地圖

1. COVID-19地圖

以指揮中心公布的個案足跡為地圖的資料來源，標示出疫情熱點、消毒地點和鄰近的生活圈區塊。

2. COVID-19 確診足跡地圖（非官方統整）

該地圖以時間分類，收錄指揮中心和縣市政府公布的確診者足跡，方便民眾自行比對是否去過這些地點。

3. 本土案例足跡地圖

該地圖收錄指揮中心公布的案例足跡，可利用「追蹤」功能加入個人Google地圖「你的地點」中快速比對。

不過由於以上3種查詢確診者足跡地圖的方式，並不是官方推出的功能，只是方便民眾多一層確認及保護，準確度也尚待證實，實際資訊還是應以指揮中心公布的為準。

萬華爆43例本土！陳時中坦言「熱區感染力不同」 談封區：隨時滾動式調整

(中時新聞網)