台北股市本周可謂是慘烈的一周，在電子失血情況下，大盤指數從周一17304點開始下跌，周三爆發本土新冠肺炎疫情感染，盤中跌點1400點和跌幅8.5%，都創下歷史紀錄，不過最終在15165點止跌，並且留下長下影線737點，但因周三有本土案例16例，造成周四大盤繼續再跌232點，不過周五總算反彈156點，投資人也度過難熬的一周。但就在周五收盤後的六、日兩天，本土確診暴增近400例，也為下周行情帶來變數，不過筆者卻認為，下周沒有悲觀的理由，三大原因如下:

一、股票市場永遠領先反應，去年見低點8523之後，股市領先反彈，但反彈過程中，美國確診人數不斷激增，直至5月才趨緩，但股票市場已經領先漲一段。本周三(5/12)盤中下殺超過1400點就已有領先反應的現象，所以即使近期疫情有擴大跡象，對於股市反應有可能鈍化，不排除15165點就是本波修正最低點，即使15165點跌破也會有一段中級往上的反彈。

二、新台幣並未貶值，代表資金仍在台灣，而且在下跌過程當中，外資從本周二到周五連續回補空單(5311口、7655口、2209口、5362口)，外資期貨空單從3.7萬口驟降到1.5萬口，外資並無追空現象，所以行情要大幅往下機率應該不高。

三、本波攻高17709由傳產領軍，電子有領先回檔修正現象，但本周三過後，傳產(鋼鐵、航運、塑化)持續往下破底，周五電子股台積電、聯發科已不再破前低，祥碩、健策、嘉澤都以漲停作收，代表電子族群已經整理完畢，配合美國科技股財報有87%都比預期好，只是Nasdaq真的漲太多而先回檔，但筆者認為美股並未泡沫，只要美國科技股開始走穩，下周台股將由電子領軍往上反彈。

因此下周大膽建議投資朋友先往大型龍頭電子股作布局，如聯發科、台積電、聯詠、日月光等，畢竟這些股票除了還有漲價動能之外，其實也跌到一個本益比偏低的合理價位。

另外可往4月營收創新高或是第一季財報優異然後被錯殺的股票，如南茂第一季獲利1.32元，法說會說訂單已經排至年底，整年挑戰5元，本益比低到只有9倍；另外久元公布第一季獲利1.99元讓人相當驚艷，尤其5月營收創下歷史新高，保守預估今年獲利7元以上，都可以逢低留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)