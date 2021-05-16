隨著本土疫情升溫、通膨疑慮，台股本週遭受重挫，各大類股全面下挫，僅受惠疫情的生技股漲勢較可觀，但有網友疑惑，台股都已經跌成這樣，甚至還破紀錄，「為什麼認賠的畢業文沒幾則？」，果然認賠畢業文出現了，而且還慘賠4000萬元新台幣（未實現損益）。

台股本周出現恐慌性殺盤，加權指數一周跌掉逾1400點，航運、鋼鐵等族群從高點修正，連吞2、3根跌停，讓不少投資者損失慘重。

受本土疫情爆發、通膨疑慮升高等因素影響，台股5個交易日洗掉1457.91點，各大類股無一倖免，陽明雖在周一攻上新高價100.5元，但隨即連吞2根跌停，14日收在74元，跌幅逾6.5%，短短一周股價暴跌26%。

有一名自稱是大二的學生在《Dcard》股票版貼出畢業文表示，「追高才是最高境界的抄底，航海王Bad，下台一鞠躬」。該名大二生貼出一張-4608萬元的未實現損益總計，並且表示，希望大家不要看到別人大賺就羨慕，因為也可能會大賠，凡事不要只單看一面。

大二生解釋，他是家中獨生子，其實炒地皮的話其實比炒房報酬更好的！他認為不論本多本少都應該學學投資，用錢來滾錢才是最有效率的。

對於「還沒賣掉都還不算賠，到了底部再攤平」的說法，大二生認為，千萬不能有這種思維啊，用錢滾錢滾出來的，賠的只佔一部分，之前還是都賺的

大二生也細說，他股齡2年，本金家裡給的，不只玩海運，但海運玩比較大，持有最多得時候有4000多張，75以後就慢慢出1/4，出完大概股價到93、94，忘了，直到最近又回補一些。

他強調，不太可能用股票發家致富，更何況是台股，通常你看到用股票賺了很多錢的人，幾乎都是原本就非常富有了。不可能說投個幾十萬就變幾千萬，個人認為問題是本金，要想致富個人認為要先擴大自己的本金，才能投過股票讓自己的財富更上一層樓。

網友表示羨慕，「家裡有錢真好」、「我有看錯？4000萬嗎？」、「有4000萬，還玩什麼股票，去炒房吧，零風險」、「大二有4000萬.....你爸缺乾兒子嗎？」「會投資還不如會投胎」。

(中時新聞網)