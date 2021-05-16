取自蔡英文臉書

雙北防疫升級到三級警戒後，明天是第一個上班日，蔡英文總統今天表示，她拜託大家如果必須搭乘大眾運輸，請記得使用已記名的電子票證。若是搭乘時接觸到確診者，才能即時接到通知。

這兩天的雙北許多地方都宛如空城，許多國家也報導台灣民眾配合防疫的情況，駐日代表謝長廷也在臉書貼出台灣朋友傳來他台北今天的照片，市中心的街道車站都不見人蹤，宛如空城。

他說，台灣人這麼團結有防疫概念，世舉罕見，日本媒體也特別報導，值得鼓掌，「只要堅持兩星期，真的可以再創造一次台灣奇蹟」。

蔡英文也在臉書表示，這兩天大家都辛苦了！我們一起落實防疫，連國際社會都注意到了台灣的團結。明天是星期一，她要再多拜託大家留意一件事：如果民眾因為上班、上學，必須搭乘公車、捷運、台鐵區間車等大眾運輸，請記得使用已記名的電子票證！

她說，主要的電子票證包括 悠遊卡 EasyCard、IPass一卡通、icash，都能夠記名，「請大家趕緊登記」。這樣就能達到「實名制」搭乘大眾運輸的效果，若是搭乘時接觸到確診者，也才能即時接到通知。

她也提醒大家，如果出現症狀、或發現自己曾經接觸確診者，千萬不要搭乘大眾運輸。可撥打1922防疫專線，並按照指揮中心的指示來應變。

(中時 )