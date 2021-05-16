新冠肺炎「自我健康監測」注意事項。（金門縣衛生局提供）

台灣疫情持續發燒，馬祖已經淪陷，同屬外島的金門全面戒備。楊鎮浯縣長今晚宣布，5月18日起民眾外出強制全程戴口罩，勸導不聽者罰款新台幣3000元。另返金鄉親也需做好14天自主健康管理。同時縣府也已要求台金航線減班，進一步管制人流移動，確保鄉親健康共度難關。

楊鎮浯在臉書中指出，國內疫情持續升溫，基於離島醫療資源有限，且目前中央仍未對國內人流移動進行積極管制的考量，縣府決定採取3項最新防疫措施，讓鄉親健康獲得更確切保障。

一、5月18日起民眾外出強制全程佩戴口罩

今、明2天是宣導期，縣府已通報民航局、衛生局等單位協助機場入境、港口及街頭宣導，村里廣播也將不間斷放送，同時也將由警察局派員巡查。未戴口罩且經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元罰緩。

二、為期管制入金人流，縣府觀光處已與各航空公司聯繫，要求減少台金線班次，只保留鄉親往返必要航班，相關作法將在協調結果確定後，立即公布。

三、返金鄉親應做好14天自我健康監測，盡量避免外出和到公共場所，以減少可能的感染機率。

縣府也提醒，若出現COVID-19的相關症狀如發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等，應立即依指示就醫或前往篩檢，並禁止搭乘大眾運輸工具。

楊鎮浯已在日前宣布金門進入準3級防疫戒備，他強調疫情真的十分嚴峻，提醒鄉親務必配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少群聚，大家協力打贏這場金門保衛戰。

(中時 )