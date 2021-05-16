新北市議員張志豪助理家人確診 服務處暫停 21:472021/05/16 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員張志豪（見圖）在臉書表示，辦公室法案助理的同住家人稍早經衛生局通報確診。（取自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員張志豪在臉書發出「緊急報告」，由於他的辦公室法案助理的同住家人稍早經衛生局通報確診，本團隊所有成員，包含他本人即刻進行自主健康管理。 張志豪表示，在疫情嚴峻之時，本人及團隊用最嚴謹的態度面對疫情挑戰，明日起服務處暫停服務，待助理採檢結果後，重新開放服務。但線上服務不中斷。造成不便，敬請見諒！ 醫療能量緊繃 議員曝確診者等不到救護車 板橋單日增32例確診 新北聯醫明起設篩檢站 (中時新聞網) #張志豪 #新北市議員 #確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭遊藝場案增3確診 1例連13天都到這家超商報到 16:432021/05/16 生活 北市擴大篩檢讓確診激增 游淑慧：可見陳時中蓋牌多可惡 08:422021/05/16 政治 呂秋遠五不五要祭品文 若兩週將病毒趕出台灣他免費做這件事 09:362021/05/16 娛樂 上班族明開工 網憂變大染缸批：三級警戒做半套 14:072021/05/16 生活 周玉蔻一招搶先散布確診人數消息 民眾黨發言人怒問：憑什麼 15:392021/05/16 政治 手機突被打爆：你的計程車司機確診 網紅傻了急取消全部行程 12:142021/05/16 娛樂 彰化3家族已有15人確診 1圖看懂個案9處足跡 16:522021/05/16 生活 北市某國小內實驗機構1學生確診 托嬰中心一併停課2周 10:022021/05/16 生活 解除三級警戒時間點曝光 急診醫籲大家做好這5點 10:122021/05/16 生活 影》公布足跡已不切實際 柯文哲：改從確診回推做精確圍堵 14:462021/05/16 政治 彰化確診再增9例3群聚都和萬華有關 北彰1班級已停課 16:332021/05/16 生活 政治熱門新聞 再增206本土病例 韓國瑜嘆：亡羊補牢未為遲也 - 政治 本土確診一日暴增206例 李正皓揭30天後恐怖預言 - 政治 確診爆增范雲慘了？黃光芹吐9縣市淪陷真兇：他害的 - 政治 自主管理趴趴走 王浩宇點名防疫破口：是他們把病毒散佈出去 - 政治 本土爆增雙北會封城嗎 陳揮文吐駭人時間 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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