新北市議員張志豪在臉書發出「緊急報告」，由於他的辦公室法案助理的同住家人稍早經衛生局通報確診，本團隊所有成員，包含他本人即刻進行自主健康管理。

張志豪表示，在疫情嚴峻之時，本人及團隊用最嚴謹的態度面對疫情挑戰，明日起服務處暫停服務，待助理採檢結果後，重新開放服務。但線上服務不中斷。造成不便，敬請見諒！

(中時新聞網)