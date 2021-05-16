氣象局表示，未來一周太平洋高壓依舊強勢，不過下周二（18日）前後有道鋒面靠近，但能帶來的降雨十分有限。(氣象局提供)

台灣本周受到太平洋副熱帶高壓壟罩影響，各地天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，未來一周太平洋高壓依舊強勢，不過下周二（18日）前後有道鋒面靠近，屆時北部、東半部午後雷陣雨機率會增加，中部也會下雨，但能帶來的降雨十分有限，隨後全台又將回到彷彿盛夏的天氣。

氣象局表示，明天（17日）西半部高溫普遍可達34、35度，東半部約31、32度，局部近山區、河谷及縱谷溫度會更高，如大台北盆地、苗栗以南近山區內陸及花蓮縱谷高溫易超過36度；南高屏及南投仍有38度以上高溫發生的機率，在戶外活動請慎防熱傷害，並多補充水分。

明各地天氣多雲到晴，但水氣較多，大台北地區及其他山區午後雷陣雨機率提高，晚起到周二有道微弱鋒面接近，中部以北及東半部會有局部短暫陣雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率。氣象局提醒，屆時北部高溫會稍降，約31-32度，而花東地區則要留意局部大雨，中部地區也會出現零星的短暫雨，「不過降雨真的不多.....」。

到了周三（19）鋒面逐漸遠離，各地恢復高溫炎熱，但北台灣及各地山區仍要注意午後陣雨，東半部沿海也還是有局部雨勢。周五（21）起，各地午後雷雨會比較明顯，主要影響區域為北部、宜花地區及各地山區，提醒外出民眾攜帶雨具，嚴防瞬間驟雨。

氣象局表示，明天（17日）西半部高溫普遍可達34、35度，局部近山區、河谷及縱谷溫度會更高，來到36度，甚至38度以上。(氣象局提供)

(中時新聞網)