繼Global Mall、京站時尚廣場宣布縮短營業時間橫，林口Mitsui Outlet Park也宣布，為因應近期疫情急速升溫，將於明(17)日至6月8日調整營業時間為12:00至20:00，並配合疫情指揮中心規範，商場2樓的SEGA、3樓的威秀影城，即日起至28日暫停營業。

林口Mitsui Outlet Park調整營業時間。（翻攝自Mitsui Outlet Park官方臉書專頁）

(中時 )