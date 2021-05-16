又一家縮短營業時間 林口三井Outlet 明起提早打烊 21:572021/05/16 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼Global Mall、京站時尚廣場宣布縮短營業時間橫，林口Mitsui Outlet Park也宣布，為因應近期疫情急速升溫，將於明(17)日至6月8日調整營業時間為12:00至20:00，並配合疫情指揮中心規範，商場2樓的SEGA、3樓的威秀影城，即日起至28日暫停營業。 林口Mitsui Outlet Park調整營業時間。（翻攝自Mitsui Outlet Park官方臉書專頁） 車站商場Global Mall率先自周一起調整營業時間提前打烊 台北喜來登住房維持營運 2餐廳迎客兼拚便當商機 (中時 ) #縮短營業時間 #林口 #三井Outlet #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京站雙北3店下周一起為期兩週縮時營業 15:452021/05/16 生活 新竹縣尖石鄉司馬庫斯因應疫情升溫休園 11:582021/05/16 生活 Global Mall防疫措施升級 全台七店調整營業時間 13:592021/05/16 生活 疫情爆發 京站明起縮短營業時間 14:572021/05/16 生活 比漾廣場提高防疫 縮短營業時間 16:272021/05/16 生活 國泰金上下班分流四梯次 全面線上會議 12:082021/05/16 財經 合庫金 全面關閉運動場館及員工餐廳 19:462021/05/16 財經 台中齒輪小廠手握電動車升級秘密 鴻海、和碩都關注 11:202021/05/16 財經 桃園2茶藝館偷營業遭臨檢 警方要求立即停業 16:452021/05/16 社會 疫情衝擊 部分飯店餐廳停止營業 改推外送、外帶 16:172021/05/16 生活 疫情急升溫 桃園告別式、公祭、公所報稅全暫停 12:222021/05/16 政治 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 輔大進修部1學生確診 校方回應了 - 生活 彰化確診再增9例3群聚都和萬華有關 北彰1班級已停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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