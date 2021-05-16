位於台北市金山南路的中華郵政總公司 有1名員工確診，中華郵政副總兼發言人劉純陽表示，該名員工負責總公司內部單位，沒有跟對外營業窗口的公眾接觸，15日下午主動通報，郵政公司已經請各單 位準備好上班分流以及異地辦公。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該職員是檔案室人員，不是第一線物流人員，雖然日前快篩是陽性，但還要PCR採檢 才能確認是否確診，目前只是疑似案例，該案已經送到集中檢疫所安置。

至於有媒體報導勞動部長許銘春、交通部長王國材出席5月10日郵政工 會表揚大會，當日疑似確診者也在場。王國材對本報表示有參與模範郵工表揚大會並頒獎，但是參加晚宴，也沒有唱歌，下午4點多就走了，「忙著處理太魯閣的事，怎麼可能唱歌。」

交通部則說明，王國材於5月10日下午4時，出席由郵政工會主辦「五一勞動節模範郵工表揚大會」活動，並於頒獎、致詞後離開會場，並未出席後續之晚宴活動或唱歌。而該疑似確診者是活動觀禮來賓，並未上台領獎。

交通部表示，王國材於活動會場皆全程戴口罩，僅依主辦單位安排於致詞與頒獎時，短暫脫下口罩。依據郵政公司回報，該疑似確診者係於5月10日晚宴結束後始前往萬華地區。目前王國材身體並未有不適的狀況，目前也未接獲任何疫情中心通知。

(旺報 )