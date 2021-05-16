大陸UFC好手張偉麗昨天在個人社群上放出一張自拍照，表示將解除隔離開始準備第二戰。他微笑自拍說道：「明天要解除隔離，可以自由奔跑了，一切都將要回到正軌，開始準備第二戰，加油！」此前她對抗「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)，對手僅花78秒就將她踢倒在地，讓她非常不甘心，這場大戰後也引起外界軒然大波。

自那時候起張偉麗就不斷放話希望可以快點有第二戰，除對自己不停信心喊話之外，她還剃掉一頭長髮，以全新外貌跟大家見面，她當時發了一張照片說：「這樣就能更專注於訓練了！」而不久前UFC官方對外宣佈，據說張偉麗表態希望能在今年10月與蘿絲對決，即便在美國也願意。她說：「理想是10月份在美國與蘿絲對決，要在那裡打我可以接受，下半年就可以進行第二戰，這次會用完全不同心態去打，不想多評論，只想用對戰結果說話。」

除此之外張偉麗也曾在網路上與網友互嗆，其中有一名網友曾於張偉麗敗戰後在社群上留言表示：「丟人現眼的東西，輸了還怪裁判不公！」而張偉麗則不甘示弱回嗆說：「滾！」此回應也受到廣大網友的支持，有人說：「有本事就別評論，侮辱國人妳覺得有意思？有本事妳去比，丟人現眼沒人比妳行！」

相信身為目前UFC格鬥第一女子好手，張偉麗還是受到許多人支持與關注，看來這次張偉麗信心滿滿，另外有不少人認為之前敗戰與團隊有關，但她說：「不用換團隊，我們還需要時間磨合，加強訓練就可以，我會找更多教練一起提升，將自己心沉澱下來。」網友也紛紛支持說道：「希望妳別再為過去耿耿於懷，認清自己、重振旗鼓、捲土重來，我們永遠挺妳！」

至於接下來張偉麗解除隔離肯定是瘋狂訓練，但UFC尚未對外說明她與蘿絲的第二戰時間，而若是真的在10月於美國開打，張偉麗仍處於劣勢，因為這裡還是蘿絲的主場，不過大家都很期待之前被78秒解決的她能繳出什麼新成績，相信大家都希望是一場勢均力敵的比賽吧，而張偉麗其實在落敗後隔天就表示說過：「腰帶是我的，我會來取！」一直到現在她都沒有放棄這個目標！

(中時新聞網)