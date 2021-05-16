本土群聚感染狀況惡化，指揮中心16日再公布206例本土確診。台北市長柯文哲表示，疫情突然反轉絕非偶然，並指疫情恐怕早已在社區散開，他還認為，社區感染已經是現實，疫情的高峰恐怕還沒有到，並在臉書上宣布國九高三生停課、萬華4所國小停課、台北市立殯儀館停止公祭等5點事項。

柯文哲16日在臉書上表示，單日本土206例，在一星期前，全台灣的人可能都沒有想到會有這個數字，所以很多人就放心的去慶祝了母親節，從+0到+206，疫情突然反轉像是炸彈引爆，這絕對不是偶然。這個警示很清楚，疫情恐怕早已在社區散開，因此，我要請所有的市民、國民朋友務必提高警覺。

柯文哲指出，這兩天舉行的國中會考，是一次大規模的區域混合，跨境接觸增加不少感染風險，因此今天他和新北市長侯友宜決定，雙北市的國九、高三生開始全面停課，我們要降低城市裡的病毒活性、減少所有非必要的移動。

柯文哲認為，社區感染已經是現實，疫情的高峰恐怕還沒有到，這代表傳統疫情調查已經無效，再去看確診者的足跡也無意義，現在的大戰略是感染的人不要再傳染給他人，因此凡是這段時間被檢查出來是陽性，請當事人想想， 從發病前天到被隔離為止有接觸過哪些人，自己要打電話通知親友來快篩，特別是有症狀的，也要自主隔離7天，用此新的戰術應對，由確診案例反推回去，才能精確的圍堵。

柯文哲也說，台北市加強快篩、也會維持醫療量能，避免醫院太快被擊垮，導致確診者得不到完善的照顧，增加死亡率，他更在臉書上宣布：

1. 雙北學校國九高三生，自5/17起停課。

2. 萬華四所國小停課一週。

3.北市第一、第二殯儀館停止公祭。

4.5/17起，臺北市公務員啟動居家辦公，也請市民朋友減少一切非必要移動。

5.不戴口罩將會開罰 ，最高可以罰到1萬5000元

柯文哲提醒，台北市警察局、商業處，會持續緊盯各個場所的防疫狀況，防疫無法落實的，就會強制關閉，「非常時期必須用非常手段，請大家體諒，因為這是一場不能掉棒的接力賽」。

(中時新聞網)